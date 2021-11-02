Денис Шмыгаль ознакомился с ходом реконструкции запорожской областной больницы. Фото

Во время рабочей поездки в Запорожскую область 2 ноября премьер-министр Денис Шмигаль ознакомился с ходом реконструкции областной клинической больницы и созданием медицинского научно-практического и учебного комплекса Юго-востока Украины на базе КНП «Запорожская областная клиническая больница».
Как сообщили в пресс-службе КМУ, в этом году в рамках президентской программы «Большая стройка» была завершена реконструкция помещений на первом этаже главного корпуса и создано отделение экстренной медицинской помощи. В целом за 2019-2021 годы в Запорожской областной клинической больнице за счет субвенции из государственного бюджета отремонтировано помещение поликлиники, а также проведена тепломодернизация зданий.
Кроме того, как отметил премьер-министр, благодаря поддержке Европейского инвестиционного банка продолжается тепломодернизация здания главного корпуса.
«Правительство последовательно поддерживает развитие медицинской сферы, постепенно увеличивая расходы на отрасль в государственном бюджете. Повышение зарплат медикам и улучшение условий их работы является неотъемлемой частью развития медицины. Реконструкция отделения экстренной помощи и оснащение современным оборудованием значительно облегчит работу врачам, повысит безопасность и качество при оказании медицинской помощи», — отметил Денис Шмигаль.
По информации Запорожской ОГА, главными приоритетами функционирования реконструированного отделения экстренной помощи является оперативность предоставления медицинской помощи, комплексный подход на этапе диагностики и узко сфокусированный подход на этапе лечения. Одним из главных приоритетов функционирования отделения является безбарьерность.
Ежегодно отделение будет обслуживать около 20 тысяч пациентов. В целом на оборудование и оборудование отделения израсходовано 10 млн грн. из государственного и 17,5 млн грн. из местного бюджетов.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.