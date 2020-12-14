Стали известны причины сегодняшнего масштабного сбоя в работе сервисов

РепортерUA 14 Дек 2020 - 21:09

Сегодняшний сбой работы сервисов Google был связан со сбоем системы аутентификации, которая возникла из-за проблем с квотой внутреннего хранилища. Об этом рассказали представители Google, передает Интерфакс-Украина.

«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок», - сообщили в Google.

В настоящее время работа всех сервисов восстановлена.

Напомним, что масштабный сбой в работе популярных сервисов Google и в электронной почте Gmail произошел около 13:30.  

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