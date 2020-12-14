В работе сервисов Google и Youtube зафиксирован глобальный сбой

В работе сервисов Google произошел сбой. О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи из Германии, Польши, Великобритании, Франции, России, Испании, США, Японии и Украины сообщили о проблемах с доступом к Google.
Пользователи жалуются на проблему с доступом к Gmail и видеохостингу Youtube.
Отметим, что доступ к сайтам все еще не появился.
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