Скончался Геннадий Кернес

В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике с сентября. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.
По его словам, Кернес скончался в ночь на 17 декабря. У него остановилось сердце.
«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», - написал Фукс.
Также подтвердил смерть Кернеса и его сын Родион Гайсинский в Instagram.
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сообщил, что пока неизвестны дата и место похорон.
«Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы», - написал Терехов в Facebook.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.