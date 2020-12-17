Скончался Геннадий Кернес

РепортерUA 17 Дек 2020 - 09:45

В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике с сентября. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

По его словам, Кернес скончался в ночь на 17 декабря. У него остановилось сердце.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», - написал Фукс.

Также подтвердил смерть Кернеса и его сын Родион Гайсинский в Instagram.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сообщил, что пока неизвестны дата и место похорон.

«Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы», - написал Терехов в Facebook.

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