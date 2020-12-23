Сегодня в Харькове хоронят Геннадия Кернеса: прямая трансляция

Сегодня, 23 декабря, в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса, который скончался после длительного лечения от осложнений коронавируса. В день прощания с мэром в городе объявлен траур, а в Оперном театре запланирована 4-х часовая панихида.
Траурные мероприятия проходят:
- В 07:00 23 декабря - отпевание в Благовещенском соборе.
- Ритуальная церемония прощания с Геннадием Кернесом продлится с 09:00 до 13:00 в фойе Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ).
- После гражданской панихиды колонна с гробом проследует по улице Сумской к месту захоронения.
- Погребение назначено ориентировочно на 13:30.
Городского голову похоронят на почетной аллее кладбища №2 по ул. Пушкинской рядом с могилами известных харьковчан, ветеранов Второй мировой войны и бывшего главы ХОГА Евгения Кушнарева.
Харьковские местные телеканалы в прямом эфире покажут церемонию отпевания в Благовещенском соборе. Также похороны Кернеса будут транслировать на экранах в центре города.
В связи со смертью Геннадия Кернеса, 23 декабря в Харькове объявлен траур, отменены развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.
Попрошаться с мэром Харькова смогут все желающие. Ожидается приезд многих мэров украинских городов, а также большое количество харьковчан. Все желающие смогут пройти на панихиду без пропусков.
Как отметил секретарь горсовета Игорь Терехов, во время панихиды предпримут необходимые меры безопасности - масочный режим и требование социальной дистанции. За их соблюдением будут следить волонтеры и правоохранители.
Во время похорон Кернеса движение на нескольких центральных улицах ограничивается по маршруту следования специальной колонны. С 05:30 до 14:00 проезд частично перекрыт на Благовещенской площади, ул. Сумской, ул. Университетской. Общественный транспорт будет курсировать в объезд мест, где состоятся траурные мероприятия.
Для охраны правопорядка во время церемонии прощания в Оперном театре задействовано 284 полицейских и 150 нацгвардейцев. 130 силовиков будут дежурить на кладбище.
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