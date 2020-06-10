В США состоялись похороны Джорджа Флойда

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб две недели назад после жесткого задержания полицейскими в американском городе Миннеаполисе, прошла во вторник, 9 июня, в родном городе мужчины Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и DW.
Церемония похорон, на которую члены семьи Флойда прибыли в одежде белого цвета, проходила в церкви The Fountain of Praise и транслировалась онлайн, а также телеканалом CNN.
Во время церемонии, в частности, ряд исполнителей выполняли музыкальные композиции, а у входа в церковь лежали тысячи цветов, которые еще с понедельника принесли около шести тысяч человек, которые хотели лично попрощаться с Флойдом.
Во вторник на церемонии прощания присутствовали около 500 человек, среди которых известные спортсмены и актеры, в частности Ченниг Татум и Джейми Фокс. Оплатил всю церемонию один из лучших боксеров в истории, чемпион мира Флойд Мейвезер.
На похоронах Флойда выступили четверо высокопоставленных лица – кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден, конгрессмены Эл Грин и Шейла Джексон Ли, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.