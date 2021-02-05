Завтра в Запорожье попрощаются с врачом-анестезиологом Ольгой Гливой

РепортерUA 05 Фев 2021 - 12:51

Завтра, 6 февраля, в Запорожье попрощаются с врачом-анестезиологом Ольгой Гливой, которая погибла при пожаре в КНП «Областная инфекционная клиническая больница».

Прощание состоится в 9:00 часов в «Театре юного зрителя». Похоронят Ольгу в воскресенье, в 14:00 часов, в ее родном городе — Кропивницкий.

Напомним, во время пожара в больнице погибли четыре человека. Среди погибших также экс-командир воинской части 3026, ветеран Внутренних войск МВД Украины Александр Захаров. Еще восемь пострадавших находятся в больнице, из них два медика.

Сегодня, 5 февраля, в Запорожье объявлен траур в память о погибших.

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