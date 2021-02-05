Стало известно о самочувствии запорожцев, пострадавших во время пожара в инфекционной больнице

РепортерUA 05 Фев 2021 - 11:59

Во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице погибли четыре человека – три пациента и медик-анестезиолог. Еще два сотрудника больницы доставлены с ожогами в больницу. Также 6 человек получили травмы и ожоги во время пожара.

Как рассказал во время брифинга председатель облгосадминистрации Александр Старух, среди восьмерых пострадавших, два человека – медбрат и врач-анестезиолог – получили тяжелые ожоги. Шесть пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

На данный момент все пострадавшие получают необходимое лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также во время брифинга уточнили информацию о том, что среди погибших – 26-летняя девушка-медик и три пожилых пациента – две женщины и один мужчина. Семьям погибших будет предоставлена материальная помощь в размере 50 тысяч грн.

Напомним, 3 февраля в одной из палат-боксов реанимационного отделения запорожской областной инфекционной больницы возник пожар, в результате чего погибли четыре человека.

Вчера задержали ответственного за противопожарную безопасность больницы. Также ему сообщили о подозрении.

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