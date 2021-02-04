Глава МОЗ посетил запорожскую инфекционную больницу: названы три версии пожара. Фото

Сегодня, 4 февраля, в Запорожье прибыл глава МОЗ Максим Степанов и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий. Они посетили Запорожскую областную инфекционную больницу, где вчера произошел пожар, а после этого направились в ожоговое отделение, в котором сейчас находятся еще два пострадавших медицинских работника.
По словам главы МОЗ, сейчас очень трудно назвать настоящую причину трагедии. Данное дело находится на личном контроле главы МВД Арсена Авакова и было дано поручено установить причины пожара в кратчайшие сроки.
«К сожалению, данная трагедия унесла жизни трех пациентов и врача – молодой девушки, которая в 2020 году закончила интернатуру. Сейчас на месте работают следственные органы, чтобы установить причину этой трагедии и узнать в связи с чем произошел взрыв. Распространение огня было настолько быстрым, что у людей практически не было возможности спастись», - сказал Максим Степанов.
Министр отметил слаженную работу всех экстренных служб: ГСЧС, скорой помощи, полиции.
«Сейчас главное быстро установить причину и сделать выводы, чтобы понимать, как в будущем нам избежать таких трагедий. Было поручение правительства относительно проверки всех кислородных систем, которые есть в Украине и систем пожарной безопасности. Сейчас нужно сосредоточиться на этих вещах», - подчеркнул Степанов.
Глава МОЗ во время общения с журналистами заявил, что оборудование, которое находилось в боксе – новое. Такими аппаратами ИВЛ фирмы «Гамильтон» оснащены многие больницы в Украине.
На встрече присутствовал и глава ГУ НПУ в Запорожской области Николай Лушпиенко. Он назвал три главных версии возникновения пожара. Это: возможное нарушение правил техники безопасности, вторая версия связана с проведением ремонтных работ во время установки кислородных систем, третья - неисправность медицинского оборудования. Также правоохранители не исключают еще и версию совершения диверсии.
«В ходе взрыва температура помещения достигала тысячи градусов. Возможно взрыв произошел из-за искры во время перезагрузки аппарата. По той информации, которую мы имеем, очаг возгорания был не в одном месте. Штукатурка обвалилась от температуры в помещении, а не от взрыва. Те люди, которые были в палате - практически обуглены. На руке у погибшего врача были обнаружены фрагменты проволоки. Окончательная причина выяснится в процессе следствия. Еще одна из версий – возможная диверсия, которую мы должны также отработать», - сказал Николай Лушпиенко.
На данный момент в больнице находятся 18 пациентов. В ближайшее время планируют рассмотреть вариант их перевода в другие медицинские учреждения, перепрофолированные под коронавирус. По словам председателя ЗОГА Александра Старуха, в депараменте здравоохранения ЗОГА займутся подсчетом ущерба и будет инииирован вопрос о выделении средств на восстановления помещения, где произошел пожар.
Семьи погибших получат материальную помощь в размере 50 тыс. грн. Также 5 февраля в Запорожской области объявлен день траура и отменены все развлекательные мероприятия и программы.
Начато досудебное расследование уголовного производства.
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В Запорожской области действует «горячая линия» для помощи пострадавшим и семьям погибших во время пожара
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Фоторепортаж: криминалисты обследуют территорию запорожской больницы, где произошел пожар
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