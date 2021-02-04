Фоторепортаж: криминалисты обследуют территорию запорожской больницы, где произошел пожар

В запорожской областной инфекционной больнице, где вчера поздно вечером произошел пожар, проводится осмотр с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС. Корреспондент РепортерUA побывал на месте событий.
На данный момент организована охрана места происшествия, никого на территорию корпуса не пускают. Специалисты изымают вещественные доказательства для выяснения причин возникновения пожара.
На одном из снимков, который запечатлел корреспондент РепортерUA, видно как из корпуса вывезли сгоревший аппарат искусственной вентиляци легких. Что стало причиной пожара установит следствие.
Напомним, трагедия произошла в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравления продуктами горения.
Начато досудебное расследование уголовного производства.
5 февраля в Запорожской области объявлено Днем траура.
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