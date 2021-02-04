В Запорожье во время пожара в инфекционной больнице погибли четыре человека. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео ГСЧС 04 Фев 2021 - 08:26

В среду, 3 февраля, в 23:25 стало известно о пожаре в КНП «Областная инфекционная клиническая больница» на бул. Гвардейском в Запорожье. Подробности происшествия сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

На первом этаже нового корпуса здания произошел пожар. По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. Так, в очаге опасности находились 12 человек.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 человек, из которых - 1 медицинский работник. Бойцы ДСНС спасли из очага опасности 8 человек, которых транспортировали в другие больницы.

В 00:09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 - ликвидировали. Медиками на территории больницы организован отдельный пост дезинфекции, где личный состав ГСЧСпроходил обработку.

Работы по ликвидации последствий возглавил губернатор области Александр Старух. На месте работали оперативные группы во главе с руководителями областных прокуратуры, СБУ, ГУ ЧП и ГУ ГСЧС.

На своей странице в Facebook Александр Старух прокомментировал происшествие. Он отметил, что в ближайшее время все больницы области, которые принимают больных коронавирусом, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

«Руководство Запорожской областной государственной администрации выражает свое сочувствие родственникам погибших», - написал глава области.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.От ГУ ГСЧС привлекалось 16 единиц техники, 60 спасателей.

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