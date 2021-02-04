Пожар в инфекционной больнице: в Запорожье экстренно вылетел глава МОЗ и первый замглавы ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время пожара в областной инфекционной больнице. Об этом он написал в телеграме.
Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек.
«Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем», - отметил глава государства.
По заданию президента в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий. Причины пожара выясняются.