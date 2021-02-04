Официально: пожар в инфекционной больнице произошел из-за возгорания медоборудования

Пожар в Запорожской областной инфекционной больнице, в котором погибли четыре человека, произошел из-за возгорания медоборудования. Об этом на заседании ТЕБ ЧС сообщил голова облгосадминистрации Александр Старух.
- Примерно в 23:20 в наше приемное отделение поступила информация от анастезиологов о взрыве и пожаре в одном из боксов отделения реанимации, - сообщил директор КУ «Запорожская обласная инфекционная больница» Владимир Шинкаренко. - Следствие устанавливает предварительную причину пожара. Но мы подтверждаем информацию, предоставленную ГСЧС, что было возгорание медицинского оборудования.
По его словам, загорелся аппарат искуственной вентиляции легких. Среди погибших и медик, которая окончила интернатуру.
«Одна из лучших врачей, которую мы пригласили к себе на работу. Мы очень гордились ею. К сожалению, ее с нами больше нет. Ее звали Глива Ольга Сергеевна 1994 года рождения...», – рассказал Владимир Шинкаренко.
Ольга Глива
Также он подчеркнул, что аппарат, который загорелся, новый. В чем причина случившегося, выяснит следствие. В больнице установлены аппараты фирмы «Гамильтон» производства Швейцарии и Италии. Сейчас те аппараты ИВЛ, которые находились в палате, где произошел пожар, направлены на исследование в лабораторию.
Как стало известно, возгорание произошло в палате на первом этаже корпуса больницы в 23:25. При пожаре погибли четыре человека, среди которых которых один медицинский работник и три пациента. Еще двое сотрудников больницы получили ожоги и доставлены в пятую больницу.
ЧП квалифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня.
Как отметил Александр Старух, семьи погибших получат материальную помощь. Также 5 февраля в Запорожской области объявлен день траура и отменены все развлекательные мероприятия и программы.
Начато досудебное расследование уголовного производства.
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