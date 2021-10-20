Глава МОЗ принял участие в открытии нового центра массовой вакцинации в Запорожье. Фото

РепортерUA 20 Окт 2021 - 08:08

В Запорожье 19 октября с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. С самого утра он посетил крупнейшие центры массовой вакцинации нашего города - в ТРЦ «Citi Mall», ТРЦ «Амстор» по улице Победы и принял участие в открытии нового центра массовой вакцинации в Хортицком районе - в ТЦ «Амстор »(пр. Инженера Преображенского, 13).

– С момента перевода Запорожской области в красную зону появилось большое количество очередей в пункты массовой вакцинации. Основная задача приехать помочь области урегулировать этот процесс. Сегодня в городе открыто еще два центра массовой вакцинации, в ближайшие дни дополнительно откроется еще два. Все они будут открываться за пределами учреждений здравоохранения для того, чтобы развести потоки людей, которые хотят прививаться, и людей, которые приходят на прием через симптомы, в том числе, и коронавирусной инфекцией. Сейчас растет количество больных, а надо, чтобы росло число вакцинированных, - рассказал Виктор Ляшко. - Уже сейчас мы видим, что при правильной организации процесса очереди расходятся гораздо быстрее и оптимизируется процесс прививок, и Запорожская область выходит на те показатели, которые мы ей поставили.

Кроме центра в Хортицком районе в Запорожье открыли еще два дополнительных пункта массовых прививок - в Днепровском районе в торговом центре «Континент» (ул. Товарищеская, 39), в Коммунарском районе в ТЦ «Космос Сити» (ул. Космическая, 119, 2 этаж). В ближайшее время планируется открыть такие пункты в магазинах сети «Эпицентр».

МОЗ поставило задачу для Запорожской области - 11 тыс. прививок в сутки. По словам председателя ЗОГА Александра Старуха, на сегодня вакцинация является единственным предохранителем течения болезней, 98% людей, которые сегодня на ИВЛ и в тяжелом состоянии - они не вакцинированы. 

Адреса новых центров массовой вакцинации:

  • В Днепровском районе - в торговом центре «Континент» (ул. Товарищеская, 39). Он будет работать с 9:00 до 16:00.

  • В Хортицком районе - в ТЦ «Амстор» (пр. Инженер Преображенского, 13). Сегодня он работает с 10:00 до 16:00, в остальные дни с 9:00 до 16:00.

  • В Коммунарском районе - в ТЦ «Космос Сити» (ул. Космическая, 119, 2 этаж). С 9:00 до 17:00.

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