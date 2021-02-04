В Запорожье задержали ответственного за противопожарную безопасность инфекционной больницы

Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность областной инфекционной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 3 февраля 2021 года в городе Запорожье в одной из палат-боксов реанимационного отделения Областной инфекционной клинической больницы, где проходят лечение больные на COVID-19, возник пожар. Погибли 4 человека – трое пациентов и анестезиолог. Проведенными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами. Еще двое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.
«В ходе досудебного расследования, осмотров места происшествия, обысков, установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины «О пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью». Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности, использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара», – говорится в сообщении.
Сейчас служебное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.