«Укрзализныця» показала обновленные пассажирские вагоны. Фото

«Укрзализныця» в 2021 году планирует закупить на средства госбюджета новые вагоны. Сейчас в компании определяются с техническим заданием. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу Укрзализныци Александр Шевченко в Facebook.
«Среди новинок: раздельное кондиционирования в каждом купе, USB-зарядки и розетки у каждого места, 4 режима освещения в сочетании плюс управляемый свет для чтения, табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе», - говорится в сообщении.
Выставка проведена в рамках подготовки технического задания для заказа на 2021 год. Компания собрала уже несколько пожеланий для новых вагонов и теперь «Укрзализныця» проведет анализ и определятся с техническим заданием.
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