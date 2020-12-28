В аэропорту Одессы из-за сильного тумана не смогли приземлиться пять самолетов

В аэропорту Одессы из-за сильного тумана не смогли приземлиться несколько авиалайнеров. Часть рейсов были задержаны, а некоторые самолеты совершили посадку в другом месте, сообщается на онлайн-табло на сайте одесского аэропорта.
Так, туман помешал сесть воздушному судну компании Ryanair, который летел из Дюссельдорфа. Самолет кружил над городом 40 минут, однако приземлиться так и не смог. Лайнер перенаправили в аэропорт в румынской Констанце.
Также не смогли сесть в Одессе самолеты, совершавшие рейсы из Веце, Стамбула и Борисполя. Boeing авиакомпании SkyUp, летевший из Турции, кружил примерно час. В результате самолет взял курс на Киев.
Из-за тумана и мороси видимость в зоне посадки Одесского аэропорта составляла около 450 метров, а вертикальная видимость - 30 метров.
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