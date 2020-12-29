В Шевченковском районе Запорожья горела пятиэтажка: эвакуировали 14 человек. Фото

В Шевченковском районе Запорожья вчера, 28 декабря, около девяти часов вечера произошел пожар в пятиэтажном доме по ул. Военстрой.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на первом этаже квартиры в комнате горят домашние вещи на общей площади 30 кв.м. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, из-за сильного задымления жители квартир оказались в ловушке и не могли самостоятельно покинуть очаг опасности.
Бойцы ГСЧС работали одновременно в двух направлениях: спасение людей и ликвидация возгорания. Так, пожарные спасли трех человек, надев на них дополнительные маски, которые подключаются к аппаратам на сжатом воздухе, а также вывели лестничными маршами 11 жителей дома на улицу. Госпитализация спасенным не понадобилась.
В 21:30 пожарные локализовали пожар, а в 22:03 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возгорания.
От ГУ ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 17 спасателей.
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