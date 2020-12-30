Возле Осло произошел оползень в жилом квартале: есть пострадавшие и пропавшие без вести. Фото

Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле столицы Норвегии произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были эвакуированы. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.
«Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа», - заявила премьер-министр Эрна Солберг, которая прибыла на место происшествия.
Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.
В последние дни на юге Норвегии выпало большое количество осадков, что могло привести к оползню глинистой почвы, преобладающей в этом районе.
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