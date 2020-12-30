Возле Осло произошел оползень в жилом квартале: есть пострадавшие и пропавшие без вести. Фото

РепортерUA, фото Reuters 30 Дек 2020 - 16:46

Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле столицы Норвегии произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были эвакуированы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.

«Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа», - заявила премьер-министр Эрна Солберг, которая прибыла на место происшествия.

Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.

В последние дни на юге Норвегии выпало большое количество осадков, что могло привести к оползню глинистой почвы, преобладающей в этом районе.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube. 

public://uploads/photos/twitter_com_shaksper_650x410.jpg
public://uploads/photos/1_twitter_com_shaksper3.jpg
public://uploads/photos/1_twitter_com_shaksper2.jpg
public://uploads/photos/1_twitter_com_shaksper1.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...