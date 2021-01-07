На протестах в Вашингтоне погибли четыре человека. Фото. Видео

Число погибших во время протестов в Вашингтоне увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.
Он подтвердил смерть одной женщины от полученного в здании конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях.
Погибшая в здании Капитолия во время его захвата сторонниками президента Дональда Трампа женщина оказалась ветераном из Сан-Диего. Ее звали Эшли Бэбитт. По его словам, женщина была ветераном ВВС США, где служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Ее супруг добавил, что она была сторонницей президента Дональда Трампа и большим патриотом.
«В дополнение к этому сегодня поступили данные, что в районе вокруг здания Капитолия также умерли еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», - сказал Конти.
Кроме того, в Вашингтоне более 50 человек задержано после введения комендантского часа из-за беспорядков.
«По состоянию на 21:30 мы произвели 52 задержания»,- заявил Конти.
По его словам, 26 из них произошли у здания Капитолия. Большей части задержанных вменяют нарушение самого режима комендантского часа. Еще несколько человек были также арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.
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