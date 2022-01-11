В Германии тысячи человек вышли на протесты против антиковидных мер

В понедельник, 10 января, вечером во многих городах Германии прошли антиковидные протесты. Демонстрации носили главным образом мирный характер, сообщают в полиции.
В Баутцене пострадали как минимум трое полицейских, в которых бросали булыжники и бутылки.
В шествии по городу участвовали около 500 человек, среди которых полиция насчитала от 150 до 200 агрессивных хулиганов и праворадикалов.
Более крупные акции протеста состоялись в Ростоке, Шверине, Котбусе, Галле, Нюрнберге, Бамберге, Аугсбурге и Магдебурге. В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания демонстрации прошли в 20 местах и собрали около 15 000 человек. В Тюрингии на улицы вышли около 17 300 протестующих. В Саксонии-Анхальт и Бранденбурге в некоторых митингах также участвовало большое количество людей.
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