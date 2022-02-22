Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса, сообщает DW.
По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию. Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.
Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.
«Это звучит технически, но это необходимый административный шаг. Сертификация трубопровода невозможна, а без этой сертификации «Северный поток - 2» не может начать работу», - сказал Шольц.
Как сообщает Spiegel, Министерство экономики Германии уже приостановило процесс сертификации «Северного потока - 2».убопровода. Сертификат, выданный предыдущим правительством в конце октября, касается безопасности поставок природного газа в Германию, которая, как тогда считалось, не будет поставлена под угрозу вводом в эксплуатацию «Северного потока - 2».
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