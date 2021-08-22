Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток-2»: подробности

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. На совместном брифинге они обсудили «Северный поток-2», пишет РепортерUA.
«Важным вопросом была энергетическая безопасность - «Северный поток-2». Мы инициировали проведение констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время», - заявил он.
Зеленский отметил, что «Северный поток-2» это оружие, а не экономический проект.
«Я считаю, что это оружие и не замечать, что это оружие не правильно. Я считаю, что это настолько опасно, даже сейчас, без его запуска, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они прыгают вверх. Запуск приведет к большим рискам и это будет на руку России», - отметил президент.
Говоря о запуске «Северного потока-2», Меркель заявила, что выступает за скорейшее продление соглашения о транзите газа через Украину после 2024 года.
«Северный поток-2» это не российско-германский проект, это европейско-российский проект. Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод в качестве оружия. Кроме того, есть специальный уполномоченный по вопросам транзита, который сейчас начинает новые переговоры, чтобы договор, который длится до 2024 года, был продлен», - отметила канцлер.
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