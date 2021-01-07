Захват Капитолия: опубликована подборка ярких фото

В среду, 6 января сторонники действующего американского президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса США. Протестующие вступили в столкновения с полицией.
Сторонники Трампа требовали пересмотреть результаты президентских выборов и не признавать победу Джо Байдена.
Напомним, вчера возле Капитолия в Вашингтоне собрались более 100 тысяч человек. Люди штурмом взяли Капитолий. Они буквально перелезли через ограждение, чтобы зайти на его территорию.
Также часть участников беспорядка попало на территорию Капитолия, забравшись по стенам. В качестве лестниц они использовали ограждения, которые стояли перед зданием Конгресса в начале акции протеста сторонников Трампа
Также РепортерUA сообщал, что охрана Капитолия в итоге открыла огонь по протестующим. Одна женщина погибла внутри здания, ей стреляли в лицо почти в упор, на поражение. Известно также еще о троих погибших.
Одним из главных персонажей на фото среди людей, захвативших здание, стал мужчина в мехах и с рогами на голове. Им оказался Джейк Анджели - бывший актер, который входит в ультраправую организацию QAnon.
Некоторым протестующим даже удалось посидеть в кресле председателя Конгресса.
Отметим, что впервые штурм Капитолия состоялся в 1814 году.
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