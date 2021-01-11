Под Москвой самосвал протаранил автоколонну военных: четверо погибших. Фото. Видео

На Новорижском шоссе под Москвой в ДТП погибли не менее 4 человек и 10 пострадали. Грузовик протаранил колонну автобусов учебного центра ФКУ «Воинская часть 83466», которая занимается подготовкой водителей для Минобороны РФ.
Военнослужащие возвращались с учебы по вождению на полигоне. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением - не успел остановиться перед затормозившей колонной. Один из пострадавших военных находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.