Под Москвой самосвал протаранил автоколонну военных: четверо погибших. Фото. Видео

РепортерUA 11 Янв 2021 - 18:33

На Новорижском шоссе под Москвой в ДТП погибли не менее 4 человек и 10 пострадали. Грузовик протаранил колонну автобусов учебного центра ФКУ «Воинская часть 83466», которая занимается подготовкой водителей для Минобороны РФ.

Военнослужащие возвращались с учебы по вождению на полигоне. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением - не успел остановиться перед затормозившей колонной. Один из пострадавших военных находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. 

 

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