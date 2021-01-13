Степанов: Первая партия вакцин от COVID-19 поступит в Украину в феврале

Первая партия вакцин от COVID-19 поступит в Украину в феврале. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».
«Я неоднократно говорил и настаивал, что мы видим согласно договоренностям, которые у нас есть, что у нас первая партия вакцин поступит в феврале этого года. Откуда информация, что это будет в марте, я это прокомментировать не могу... Мы рассчитываем, что она поступит в феврале, а в марте, апреле количество вакцин будет увеличиваться», - рассказал Степанов.
Кроме того, Степанов напомнил о национальном плане вакцинации, который был утвержден в прошлом году.
«У нас весь процесс, все пять этапов вакцинации будут продолжаться в течение года - до конца 2021 года, возможно даже тронем 2022-й, чтобы вакцинировать всех желающих. Главное, чтобы люди вакцинировались», - сказал он.
Напомним, ранее Степанов заявил, что Украина подняла порог эффективности вакцины Sinovac до минимум 70%, если же эффективность будет меньше, то компания-производитель вернет средства в полном объеме.
Минздрав Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 года и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения - уже выделено 9 приоритетных групп. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан.
По данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.
При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.
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