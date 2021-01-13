Палата представителей США поддержала в процедурном голосовании импичмент Трампа. Видео

Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в нижней палате Конгресса - Палате представителей. Через два часа пройдет итоговое. Трансляцию происходящего в Конгрессе ведут многие YouTube-каналы.
Голосование состоялось около 11:30 по местному времени (в 18:30 по Киеву). Демократы отдали 221 голос за, республиканцы - 205 голосов против. Семь членов Палаты не голосовали.
Законодатели из Сената вслед за Палатой представителей будут голосовать по единственной статье об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, который произошел 6 января. Вероятно, голосование в Сенате состоится в пятницу.
Таким образом, Палата представителей сделала еще один шаг к импичменту Трампу.
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