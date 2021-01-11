Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов опубликовала проект резолюции об импичменте нынешнего президента Дональда Трампа. Согласно документу, он обвиняется в подстрекательстве к восстанию, которое устроили его сторонники в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом. Кроме того документ запрещает Трампу занимать выборные должности в будущем, публикует документ CNN в понедельник, 11 января.
В нем говорится, что «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению авторов, нынешний президент своими действиями показал, что он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции».
Вопрос об импичменте рассмотрят 13 и 14 января. Если Трампу объявят импичмент до истечения срока его полномочий - 20 января - он больше не сможет участвовать в президентских выборах.
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