Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

РепортерUA 11 Янв 2021 - 19:25

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов опубликовала проект резолюции об импичменте нынешнего президента Дональда Трампа. Согласно документу, он обвиняется в подстрекательстве к восстанию, которое устроили его сторонники в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом. Кроме того документ запрещает Трампу занимать выборные должности в будущем, публикует документ CNN в понедельник, 11 января.

В нем говорится, что «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению авторов, нынешний президент своими действиями показал, что он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции».

Вопрос об импичменте рассмотрят 13 и 14 января. Если Трампу объявят импичмент до истечения срока его полномочий - 20 января - он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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