На протоиерея Запорожской епархии УПЦ напали с ножом

Протоиерея Запорожской епархии Украинской православной церкви Владимира Гуменюка ранил ножом в висок неизвестный. Нападение произошло 11 января, в районе парка Победы. Об этом в социальных сетях пишут представители запорожской епархии УПЦ.
Нападение произошло в районе парка Победы, вечером 11 января. Пострадавший сам добрался до 5-й городской больницы, где ему оказали помощь, после чего он отправился домой.
По их словам, священник был одет в «мирскую одежду». Неизвестный ударил его молча, не пытаясь ограбить. Первоначально, пострадавший говорил, что кости черепа не задеты и он чувствует себя нормально. Но позже его состояние ухудшилось и он написал, что ему придется провести операцию по удалению гематомы. В данный момент священнику делают операцию.
В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области подтвердили факт нападения:
«11 января в 17:40 в Отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городскую больницу обратился местный житель 1965 года рождения с телесными повреждениями в виде резаной раны правой височной области. Сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. В дальнейшем от потерпевшего поступило заявление о прекращении рассмотрения материалов по факту нанесения ему телесных повреждений», – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.