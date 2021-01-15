От осложнений после коронавируса умер руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

От осложнений от коронавирусной инфекции умер художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин, передает Лента.
Эту информацию также подтвердил друг Грачевского, артист Владимир Долинский.
Горин уточнил, что у него пока нет информации о месте и дате прощания и похорон.
О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.