Веществ на 11 млн грн: в Запорожье задержали крупного наркодилера. Фото

В Запорожье 26-летнему местому жителю сообщили о подозрении по факту хранения опасных наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства наркодельца правоохранителями выявлено и изъято псилоцибиновые грибы весом более 1 кг, психотропное вещество «метамфетамин» и «PVP9» общим весом около 4 кг, психотропное вещество «Экстази» весом около 11 г, наркотические средства «каннабис» весом более 14 кг, «экстракт каннабиса» весом около 100 гр, психотропных веществах «амфетамин» весом около 685 г, «PVP» весом почти 1,5 кг, большое количество фасовочных материалов различных объемов, частично с логотипом MAKUHA Story электронные весы в количестве 2 штук.
По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет более 11,2 млн грн.
По данным следствия, подозреваемый через почтовые отправления получал наркотические вещества, закатанные в металлические банки с целью конспирации. В дальнейшем, наркоделец в оптовом порядке сбывал наркотические средства в особо крупных размерах так называемым «закладчикам» на территории Запорожья, которые в свою очередь уже осуществляли распространение наркотиков путем разложения «закладок».
Сейчас преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.
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