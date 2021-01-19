В Запорожье сотрудник ГСЧС в нерабочее время спас ребенка из горящего дома. Фото

Сегодня, 19 января, в 10:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Розенталь Днепровского района Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша здания и домашние вещи на общей площади 50 кв.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, командир отделения, водитель 7 ДПРЧ старший прапорщик службы гражданской защиты Владимир Шеремета готовился на выписку в центральной районной больнице, когда услышал, как в коридоре медицинские сестры кричали о пожаре поблизости. Спасатель выбежал и увидел в окно, что в частном секторе напротив больницы очень много дыма. Владимир сразу бросился к месту пожара.
Оказавшись на месте, он увидел, что рядом с домом горит летняя кухня и пламя вырывается наружу. Весь двор был заполнен едким дымом. Владимир спросил у женщины, стоявшей вблизи, есть ли в доме люди. Она ответила, что там ее 8-летний сын, который сейчас учится по видеоурокам. Женщина думала, что ее ребенок в безопасности, но спасатель с 25-летним стажем знал, что дом уже успел наполниться дымом и мальчик может пострадать. Не раздумывая, Владимир забежал в дом, где увидел напуганного ребенка. Мальчик бегал по комнате, не зная, что ему делать. Спасатель завернул мальчика в вещи, которые нашел на диване и вынес его из задымленного помещения на улицу.
Несмотря на то, что на улице сильный мороз, Владимир отнес ребенка в приемное отделение больницы, где уже медицинский персонал оказал необходимую помощь мальчику и его маме.
На место тем временем прибыли подразделения ГСЧС и в 10:41 локализовали возгорание, а в 10:50 - полностью ликвидировали, провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается.
Также стало известно, что семья Билан, проживающая в этом доме, теперь нуждается в помощи для восстановления жилища. Помещения, где находились кухня и ванная, выгорели дотла. Желающие помочь пострадавшей семье могут звонить по телефону 096 641 28 68 (Катерина Александровная).
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось двн единицы техники и девять человек личного состава.
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