В компании «Місто для людей» призвали запорожцев не передавать личные данные мошенникам

В запорожской управляющей компании «Місто для людей» заявили о том, что недавно был создан телеграм-канал, который позиционирует себя как такой, то принимает заявки от жителей домов, находящихся в управлении компании. Сотрудники «Місто для людей» официально заявили в комментарии РепортерUA о том, что никакого телеграм-канала у них не существует.
«Наша команда заметила мошеннические действия в сети Интернет, а именно создание неофициального канала нашей компании ООО «Місто для людей», где мошенники собирают якобы от имени нашей компании обращения и заявки граждан! Такие действия нарушают Закон Украины «Об информации», а предоставленная вами информация неподтвержденным лицам может использоваться для незаконных действий. Просим вас быть осторожными и обращаться только на официальные линии компании», – заявила пресс-секретарь управляющей компании «Місто для людей» в Запорожье Валерия Сытник.
Поэтому в компании попросили быть внимательными и не предоставлять конфиденциальную информацию мошенникам.
«Мы хотели бы предупредить жителей города о том, что этот чат в телеграмм не имеет отношения к нам, так что не имеет технической возможности обрабатывать заявки жителей. Передавать личные данные (имена, адреса, телефоны) неизвестным лицам может быть опасно».
Горячая линия «Місто для людей» в Запорожье 067 400 10 08;
Форма обратной связи на официальном сайте управляющей компании https://mdl.com.ua/;
Городской контакт-центр города Запорожья 15-80.
«Подчеркиваем, что управляющая компания не может гарантировать выполнение заявки и не несет ответственность за реакцию на жалобы, переданные другими путями. Telegram чат «Запорожье - Безопасный город» не имеет никакого отношения к управляющей компании, как и новосозданный Telegram чат «ТОВ Місто для людей Запоріжжя» и не имеет никакой технической возможности передавать заявки жителей в систему заявок. Будьте бдительны», - обратились в компании.
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