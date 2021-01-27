Какие земельные участки запорожские депутаты передали в аренду: список

Сегодня, 27 января, депутаты Запорожского горсовета согласовали перечень проектов решений по вопросам утверждения землеустроительной документации. Так, депутаты передали в пользование 80 земельных участков. РепортерUA публикует полный список переданных в аренду и в частную собственность земель.
Земельные участки передают в аренду и в частную собственность для строительства жилых комплексов, солнечных электростанций, баз отдыха, ведения садоводства и т.д. Сообщается, что контроль за выполнением данного решения предлагается возложить на первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Андрея Пятницкого, постоянную комиссию городского совета по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений Василия Полюсова.
В фотогалерее, приводим список участков.
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