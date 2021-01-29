Вакцинация от коронавируса: будут ли запорожцы делать прививку. Видео

Всего через несколько дней в Украине должна стартовать вакцинация от COVID-19. Первыми прививку получат медработники, военные, сотрудники правоохранительных органов, учителя и также другие лица из группы риска.
Согласно плану правительства, уже к концу 2022 года бесплатно вакцинируют не менее 50% населения. При этом также будет возможность сделать прививку за собственные средства. Хотя более половины украинцев не готовы делать прививку даже бесплатную. Что думают, по этому поводу запорожцы, РепортерUA решил узнать у жителей города.
Уже сегодня решением Верховной рады Украины урегулированы все вопросы с регистрацией препаратов на законодательном уровне.
Стоит отметить, что ни один из ныне разработанных препаратов для вакцинации от коронавируса в мире еще не прошел полный цикл испытаний. И вместе с тем, для выработки иммунитета от ковида в Европе и США в режиме экстренного применения все же стартовала вакцинация. Таким образом, законопроектом №4613 для вакцинации в Украине дали зеленый свет таким вакцинам как Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinopharm, Sinovac Biotech и AstraZeneca. За бортом осталась российская вакцина Спутник V.
В Запорожской области сейчас также активно ведется подготовка к вакцинированию. Прививать от вируса должны 24 мобильные бригады в составе семейного врача, двух медсестер и водителя. Жителей области будут вакцинировать поочередно в несколько этапов и только добровольно. В течение года также откроются стационарные пункты вакцинации на базе поликлиник и больниц. Но вот пойдут ли туда запорожцы?
Как показал соцопрос РепортерUA, большая часть или против, или еще пока не определились. Также мнения разделились и на счет страны производителя. К слову немалое число среди запорожцев отказывается вакцинироваться из-за отсутствия неодобренной российской вакцины Спутник V.
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