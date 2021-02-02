Суд в Москве изменил Навальному условный срок на более 2,5 лет колонии

Сегодня, 2 февраля, Московский городской суд рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) об отмене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному и его замене на реальный срок заключения до трех с половиной лет. По итогу заседания срок был изменен с условного на реальный. Об этом сообщает Медуза.
Заседание началось в 11:00 по Москве. В 14:00 суд ушел на двухчасовой перерыв, а в 17:30 судьи ушли в совещательную для вынесения решения.
В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Ходатайство было поддержано прокуратурой. Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев требовали ходатайство отклонить.
В 20:16 по Москве суд началь оглашать решение. Навальному изменили условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Отметим, что из этого срока вычитается 10 месяцев домашнего ареста.
До вступления приговора в силу Алексей Навальный будет находится под стражей.
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