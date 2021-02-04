«Женщине просто нужна помощь»: стали известны новые детали в деле запорожанки, у которой забрали троих детей

С семьей из Хортицкого района в службе по делам детей оказывается знакомы давно, с 2018 года. Тогда еще мать двоих детей стояла на учете. В 2020 году получив позитивное заключение центра социальной службы семьи, детей и молодежи, о том, что молодая мама исправилась и больше не требует социальному сопровождения, работники специальных служб были готовы снять женщину с учета, ведь была хорошая позитивная динамика. Позже в семье родился еще один ребенок. По словам начальницы службы по делам детей Запорожского городского совета Натальи Сиворакши, женщина явно нуждалась в помощи.
По информации пресс-службы ГУ НПУ Запорожской области, 1 февраля поступил вызов из Хортицкого района с сообщением о том, что 29 летняя женщина находится в неадекватном состоянии, весьма агрессивна и тем самым создает угрозу ее же детям. На место происшествия сразу направили мобильную группу. Прибыв на место, по словам сотрудников полиции, женщина имела явные признаки психического расстройства. Троих детей забрали и передали медикам.
«Во время выезда работники полиции обнаружили женщину 1992 года рождения, которая имела явные признаки психического расстройства и вела себя агрессивно. Работники полиции изъяли детей 4-х, 3-х лет и 4-месячного младенца и передали их медицинским работникам детской больницы. В настоящее время после полного медицинского обследования служба по делам детей районной администрации Запорожского городского совета по Хортицкому району должна решить дальнейшую судьбу детей», – рассказывает пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская.
Как сообщила РепортерUA начальник службы по делам детей Запорожского городского совета Наталья Сиворакша, женщина находилась на постоянном контроле, вопросов по воспитанию детей или каких-либо острых замечаний не было.
«Дети были всегда накормлены, одеты. Дома есть мебель, техника, да, мама не придерживалась частично санитарного графика, но с ней систематически проводились беседы», – рассказывает Наталья Сиворакша.
По словам Натальи Сиворакши, это семья, которая не требует лишения родительских прав, женщине попросту нужна помощь.
«Сказать, что мать злостно не исполняла свои обязанности, нет. Конечно, после рождения еще одного ребенка в 2020 году она нуждалась в помощи. Возможно, это и был стресс или нервный срыв», – резюмирует начальник Службы по делам детей.
Как выяснилось у женщины на самом деле не трое, а четверо детей. Один из них проживает с родителям биологического отца, который и вызвал полицию 1 февраля. Кроме того, у нее сложились не лучшие отношения с собственными родителями. Из-за чего женщина часто переезжала, то в Хортицкий, то в Днепровский, то в Вольнянский район. Затем снова перебралась в Хортицкий.
«У нас находится трое детей, которые временно изъяты из семьи. Они поступили с медицинской точки зрения в удовлетворительном состоянии. При первичном осмотре не было обнаружено никаких показаний к лечебным манипуляциям. При обследовании тоже не нашлось сегодня оснований для медицинского вмешательства. Если они не будут возвращены в семью мы будем инициировать их возвращение в дом ребенка «Солнышко»», – сообщил нам Андрей Запорожченко, директор коммунального некоммерческие предприятия «Городская детская больница №5» Запорожского городского совета.
О том, что насилия по отношению к детям не было говорит и сам сожитель и отец троих детей. По его словам, было крайне импульсивное поведение, она била все что видела, разбрасывала вещи, мужчина попросту испугался, в первую очередь, за жизнь детей.
Как сообщает начальница службы по делам детей Запорожского городского совета Наталья Сиворакша, биологический отец на данный момент активно занимается тем, чтобы признать факт отцовства, узнать не против ли мать детей, сотрудники службы не могут, пока она в больнице. Но им достаточно того факта, что они проживают вместе. Ведь оформить опеку над детьми больше некому.
«Дети никогда не были напуганы. Почему случилась такая ситуация не известно, во всех актах проверки есть пункт психического состояния и взаимоотношений в семье, психических расстройств не было. Тот факт, что она сегодня в больнице, поможет нам, мы узнаем какой у нее диагноз», – говорит начальница службы по делам детей Запорожского городского совета Наталья Сиворакша.
К слову диагноз, который будет поставлен в больнице многое решит. Согласно Конституции Украины, человек не может быть лишен родительских прав из-за психического состояния, но при этом если нет угрозы жизни и здоровью ребенка и в этом случае она может быть отстранена. По словам начальницы службы по делам детей Запорожского городского совета Натальи Сиворакши, возможно женщине необходим отдых, нужно набраться сил и когда появится родительская поддержка и всецелая поддержка со стороны биологического отца детей удастся улучшить моральное состояние матери. Сотрудники службы омечают, что будут делать все возможное для того, чтобы сохранить семью и в первую очередь обезопасить жизнь троих несовершеннолетних деток.
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