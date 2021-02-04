В Кривом Роге мать морила голодом больную дочь: в 15 лет девочка весит девять килограммов. Видео

РепортерUA, видео 34 канал 04 Фев 2021 - 15:12

В Кривом Роге мать морила голодом дочь с церебральным параличом и синдромом Дауна. В свои 15 лет девочка не умеет ни говорить, ни ходить и весит всего девять килограммов. Об этом сообщает в сюжете 34 телеканал.

«На голом матрасе и скрученная как эмбрион с весом как у младенца - это о 15-летней Богдане. Такой девочку увидели социальные службы и правоохранители. И хотя раньше в семью наведывались, забрать ребенка почему-то решили только сейчас», - говорится в сюжете

По словам соседей, в квартире девочка жила вместе со старшей сестрой и матерью в полной антисанитарии без света и тепла.

«Они жили за счет выплат по инвалидности. Старшая девочка окончила училище и тоже, наверное, нигде не работала. Как откроют окно, то вообще невозможно здесь ходить. Воняет очень сильно. У матери был сожитель, то они выпивали, жгли вместе», - рассказала соседка Светлана Украинец.

Сейчас соцслужба передала девочку в руки врачей.

«Ребенку оказана вся необходимая помощь. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, она получает все необходимое лечение и угрозы жизни ребенка нет. Она ест самостоятельно, питается самостоятельно, без всяких внутривенных», - рассказал медицинский директор по хирургической помощи больницы № 8 Ярослав Войтенко.

В службе по делам детей заявили, что эту семью навещали чуть ли не ежемесячно. Заставляли мать отдать дочь на реабилитацию - та отказывалась.

«Мать не дала согласия, и она даже написала письменное заявление, о том, что она отрицает об устройстве ее ребенка-инвалида в специализированное детское учреждение. Ситуация в семье не улучшилась, - поэтому было решено направить обращение в суд по вопросу отобрания ребенка у матери», - заявил начальник службы по делам детей Ингулецкого района Сергей Совенко.

Сейчас семьей занимается местная прокуратура. Дело сразу передали в суд.

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