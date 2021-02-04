В Запорожье проведут дополнительные проверки медучреждений

В Запорожском городском совете состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевой вопрос, который рассматривался - какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить повторения чрезвычайной ситуации, которая сегодня ночью произошла в Запорожской областной инфекционной больнице.
Причины возгорания сейчас устанавливают соответствующие органы. Эвакуированные пациенты и пострадавшие медики находятся в городских больницах, где им оказывают необходимую помощь. Их состояние оценивается как стабильное. Завтра, 5 февраля, в Запорожье объявлен День траура.
Во время сегодняшнего заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС департаменту здравоохранения и главным врачам было дано поручение провести дополнительные проверки медицинских учреждений Запорожья по выполнению противопожарных требований, устойчивой работе систем электроснабжения, провести инструктажи с персоналом. Также, совместно с представителями ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и ГУ Гоструда в Запорожской области в медучреждениях будет дополнительно проверена безопасность эксплуатации кислородопроводов.
В частности речь идет о городских больницах, где находятся пациенты, больные коронавирусом, ведь койки там подключены к централизованному кислороду, что может быть огнеопасным. В городе под лечение больных COVID перепрофилированы 7 медицинских учреждений - больницы № 1, № 2, № 6, № 7, № 9, детская больница № 5, роддом № 4.
Как сообщили в Запорожском горсовете, в каждом из этих медицинских учреждений ранее уже проводились проверки для обеспечения устойчивой и безопасной работы кислородопроводов. В ближайшее время будут проведены дополнительные проверки по выполнению требований пожарной и техногенной безопасности, в том числе при хранении и использовании кислорода.
Ранее сообщалось, что во время пожара погибли четыре человека - трое пациентов и 26-летняя врач-анестезиолог. Позже в Нацгвардии сообщили, что один из погибших экс-командир воинской части 3026 Александр Захаров.
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