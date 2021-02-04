Указ Зеленского о закрытии трех телеканалов обжалован в Верховном суде

РепортерUA 04 Фев 2021 - 21:09

Указ президента Владимира Зеленского от 2 февраля о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций к нардепу Тарасу Козаку и телеканалам «112 Украина», Newsone и ZIK обжалован в Верховном суде.

Как сообщает пресс-служба суда в Фейсбук, 4 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили два иска от граждан, которые оспаривают указ президента №43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Поступившим искам присвоены регистрационные номера 9901/22/21 и 9901/23/21.

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