Указ Зеленского о закрытии трех телеканалов обжалован в Верховном суде

Указ президента Владимира Зеленского от 2 февраля о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций к нардепу Тарасу Козаку и телеканалам «112 Украина», Newsone и ZIK обжалован в Верховном суде.
Как сообщает пресс-служба суда в Фейсбук, 4 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили два иска от граждан, которые оспаривают указ президента №43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Поступившим искам присвоены регистрационные номера 9901/22/21 и 9901/23/21.
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