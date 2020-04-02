Борьба за парк Яланского: Верховный Суд обязал повторно рассмотреть иск запорожских экоактивистов

РепортерUA 02 Апр 2020 - 17:45

Верховный Суд 30 марта отменил решения Запорожского окружного административного суда и постановление Третьего апелляционного административного суда по иску запорожских экоактивистов в Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Запорожской области об отмене права на начало выполнения подготовительных работ в парке Яланского. Также Запорожский окружной административный суд обязали повторно рассмотреть иск с учетом выводов и замечаний приведенных в Постановлении Верховного Суда.

Как написал на своей странице в Facebook правозащитник, экоактивист Денис Тарасов, это одно из 10-ти дел, которое было инициировано на защиту от уничтожения парка Яланского.

«До этого мы постоянно сталкивались с тем, что суды игнорировали применения ст. 50 Конституции Украины, которая гарантирует право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда. Теперь это Постановление Верховного Суда существенно поможет тем, кто борется за экологические права в Украине. Кроме того, Верховный Суд добавил, что экологические интересы населения также могут защищаться в судебном порядке на основании ч. 7 ст. 41 Конституции Украины, согласно которой использование собственности не может наносить вред правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли, а также предписаний ст. 66 Конституции Украины, согласно которым никто не должен причинять вред окружающей среде <...> Спасибо всем неравнодушным запорожцам, которые нас поддерживают и защищают свой парк Общества и конституционное право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду!» - написал активист. 

Как сообщал РепортерUA ранее, конфликт вокруг сквера Яланского продолжается более 10 лет. В суде до сих пор рассматриваются иски активистов относительно законности передачи Запорожским городским советом земельного участка фирме ООО «Ленд Девелопмент».

Ранее было заявлено о строительстве торгово-развлекательного центра. Экоактивисты города твердят, что не остановятся и будут продолжать и дальше защищать сквер, несмотря на то, что все деревья уже спилены.

Обеспокоены и жители близлежащих домов – они опасаются, что с началом строительства их дома разрушаться, и они останутся без крыши над головой. Более того, некоторые жильцы задумались над продажей квартир, но недвижимость в этих домах уже упала в цене: риелторские конторы даже не хотят браться за помощь в продаже.

 

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