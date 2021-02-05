В Черниговской области из-за нападения тигра погиб сотрудник зоопарка. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео полиции 05 Фев 2021 - 12:35

Сегодня, 5 февраля, в Черниговской области, тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

«Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно ранил сотрудника 1973 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека», - говорится в сообщении.

Работник зоопарка, по предварительной информации, собирался кормить животное. В этот момент тигр и напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В данный момент следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

«Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - добавили в пресс-центре. 

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