На Запорожской ТЭС отключили энергоблок № 1

Сегодня, 5 февраля, в 10:49 был отключен энергоблок № 1 Запорожской ТЭС из-за временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т. Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.
Отмечается, что на данный момент станция работает двумя блоками (№ 3 и № 4), несет мощность около 400 МВт. Энергетики станции начали пусковые работы на блоке № 2 для возмещения графика нагрузки первого блока.
«Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Напомним, 3 февраля в 19:26 на подстанции «Луч» ПАО «Запорожьеоблэнерго» произошло аварийное отключение трансформатора № 1 вследствие действия системы защиты с двухсекундным отключением воздушной линии 150кВ между подстанциями «Луч» и «Большая Белозерка» и последующим автоматическим повторным включением ее в течение 2,5 секунд. Одновременно с этим событием исчезло напряжение со стороны Запорожской ТЭС, что привело к полному погашению подстанции «Луч» ПАО «Запорожьеоблэнерго».
Кроме того, на Запорожской ТЭС полностью обесточилось оборудование 150кВ в связи с аварийным отключением автотрансформатора и блоков №2, 3, 4 на ТЭС, что привело к полному погашению еще двух подстанций 150кВ, 12 подстанций 35кВ и частичному погашению 3 подстанций 35кВ ПАО «Запорожьеоблэнерго».
Сотрудники ПАО «Запорожьеоблэнерго» ликвидировали последствия отключений на Запорожской ТЭС, и уже к 20:30 энергоснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.
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