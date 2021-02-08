В Чили вспыхнули массовые беспорядки: полиция убила уличного музыканта. Фото. Видео

В чилийском городе Пангипульи на юге страны вспыхнули массовые беспорядки после того, как здесь полицейскими был застрелен уличный артист. Об этом сообщает Reuters.
По данным местных СМИ, 25-летний жонглер отказался предъявить документы и пытался скрыться от полицейских. Один из патрульных открыл стрельбу.
Сотни людей вышли с протестами на улицы города, они подожгли несколько зданий госучреждений и соорудили баррикады.
При разгоне протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала участвовавшего в перестрелке офицера, идет расследование. По словам полицейских, протесты замедлили процесс сбора доказательств.