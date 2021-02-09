Киберполиция задержала порноколлекторов, которые шантажировали должников. Фото. Видео

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов, которые шантажировали клиентов, задолжавших определенные суммы, смонтированными в фоторедакторах порно-изображениями с их участием. Кроме того, они угрожали должникам физической расправой, сообщают в ведомстве.
Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников.
Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу.
По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины.
Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографического контента) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.