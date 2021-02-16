В Запорожье директора департамента ЖКХ подозревают в присвоении 400 тыс. грн на ремонте многоэтажек. Фото

В Запорожье разоблачили чиновника городского совета в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Установлено, что в период с 2017 по 2019 годы между одним из департаментов Запорожского городского совета и двумя местными предприятиями, которые специализируются на строительстве жилых и нежилых зданий был заключен ряд договоров по капитальному ремонту кровель жилых домов в городе Запорожье. После этого руководитель Департамента, злоупотребляя своим служебным положением, допустил завышение цен на кровельные материалы в более чем два раза от их рыночной стоимости. Таким образом Запорожскому городскому совету нанесен ущерб на сумму около 400 тыс. гривен.
Как сообщили РепортерUA в пресс-службе СБУ, речь идет о директоре Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством. «В 2018 году руководство Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством заключило договоры с аффилированными фирмами на проведение ремонтных работ. Общая сумма контрактов составила более трех миллионов гривен. Часть из этих средств участники сделки присвоили», - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства руководителю Департамента объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех фактов и лиц, причастных к незаконным сделкам с бюджетными средствами.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что должность директора департамента с управления жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета с ноября 2016 года занимает Сергей Полевой.