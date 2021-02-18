Орджоникидзевский суд Запорожья отпустил директора Департамента ЖКХ под личное обязательство

Орджоникидзевский суд Запорожья применил к руководителю Департамента ЖКХ горсовета Сергею Полевому меру пресечения в виде личного обязательства вместо домашнего ареста, сообщает Телеканал Z.
Напомним, директора департамента подозревают в присвоении 400 тыс. гривен на ремонте кровель многоэтажек. В СБУ сообщили, что в период с 2017 по 2019 годы между департаментом Запорожского городского совета и двумя местными предприятиями, которые специализируются на строительстве жилых и нежилых зданий был заключен ряд договоров по капитальному ремонту кровель жилых домов в городе Запорожье.
После этого руководитель Департамента, злоупотребляя своим служебным положением, допустил завышение цен на кровельные материалы в более чем два раза от их рыночной стоимости. Таким образом Запорожскому городскому совету нанесен ущерб на сумму около 400 тыс. гривен.
Также суд не удовлетворил и ходатайство стороны обвинения по устранению Сергея Полевого от должности на время следствия. Поэтому он продолжит выполнять свои профессиональные обязанности.
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