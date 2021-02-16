СБУ объявила подозрение в госизмене Анатолию Шарию. Фото. Видео

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
«Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Анатолия Шария имеюются факты его подрывной деятельности против Украины. Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Министерства обороны РФ «Звезда» и другие», – говорится в сообщении СБУ.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Анатолий Шарий в своем телеграм-канале прокомментировал объявление ему о подозрении: «Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье «Государственная измена». Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика», - написал Шарий.