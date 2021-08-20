В Украине ввели санкции против Шария, Деркача и Гужвы

На заседании СНБО в пятницу, 20 августа, приняли решение о введении санкций против ряда лиц, в том числе известных украинцев. О принятых решениях рассказал глава СНБО Алексей Данилов.
В частности, санкции вводят против нескольких представителей СМИ.
«На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич», - заявил Данилов.
Также СНБО вводит санкции против нардепа Андрея Деркача.
«Принято решение ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и круга лиц, под санкциями США », - заявил Данилов.
Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО "Ласмак". На сайте интернет-издания "Страна.ua" эта компания обозначена в качестве учредителя.
Данилов также уточнил, что ООО "Ласмак" внесено в санкционный список. Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения.