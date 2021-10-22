Нужно больше вакцинированных: в СНБО предупредили о сложных временах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если украинцы не будут вакцинироваться, то в Украине настанут «очень сложные времена». В частности, если ежедневно не будут делаться до 400 тысяч прививок.
«Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочет никого пугать, но это наша общая задача», - заявил он на брифинге.
По его словам, Украина начинает входить в пик коронавируса. В связи с этим число жертв коронавируса может перевалить за 1 тысячу человек ежедневно.
«Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что не вакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек», - заявил он.
Данилов подчеркнул, что в основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID.
«Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если дальше, кто-то хочет отправлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что этого (вакцинироваться, - ред.) делать не надо», - добавил секретарь СНБО.